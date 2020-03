Cannabisplantage ontmanteld aan Haachtsesteenweg Wouter Hertogs

20 maart 2020

19u56 0 Brussel De politie van de zone Brussel-Noord heeft donderdag een aanzienlijke cannabisplantage opgerold.

Omstreeks 16u ontmantelde de politie een plantage in een pand aan de Haachtsesteenweg. In de plantage werden 670 planten aangetroffen. Tijdens de huiszoeking werden 3 aanwezigen, D.M. (37), B.F. (36) et B.M. (18 )gearresteerd. Ze werden gearresteerd en ter beschikking van de onderzoeksrechter gesteld. De twee oudsten werden aangehouden.