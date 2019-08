Cannabisplantage ontdekt bij brandje JCV

12 augustus 2019

17u34 0 Brussel In de nacht van zondag op maandag is in Laken een cannabisplantage gevonden nadat de brandweer ter plaatse was geroepen voor een beginnend brandje. Dat bevestigt het Brusselse parket.

De brandweer werd opgeroepen rond middernacht voor rookontwikkeling in een gebouw in laken. Volgens La Capitale ging het om een gebouw in de Gustave Demanetstraat, maar dat wou het parket niet bevestigen.

Om de oorzaak van de rookontwikkeling te vinden forceerde de brandweer de deur en doorzocht ze het gebouw. In de kelder vonden ze dan de cannabisplantage. Die bevatte meer dan 1.000 planten.

Het parket voert nu een onderzoek en de planten werden verwijderd. Het labo van de Federale Politie kwam ter plaatse om de nodige onderzoeken te doen.