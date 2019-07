Cannabisplantage met 2000 planten opgerold WHW

12 juli 2019

17u03 0 Brussel In de Anderlechtse wijk Kuregem is een plantage met meer dan 2.000 cannabisplanten opgerold. De planten werden in beslag genomen. Wie er achter de plantage zit is nog niet bekend.

De drugsafdeling van de lokale recherche van politiezone Zuid deed woensdag een huiszoeking in de wijk Kuregem in Anderlecht. Bij die inval is een enorme plantage van ongeveer tweeduizend planten ontdekt. Het labo van de technische en wetenschappelijke politie is ter plaatse gekomen, waarna de kwekerij ontmanteld is met de hulp van de Civiele Bescherming en elektriciteitsbeheerder Sibelga. Voorlopig is nog niet duidelijk van wie de plantage is, er zijn nog geen verdachten opgepakt