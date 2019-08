Cannabisplantage en illegaal bordeel opgerold vlak bij commissariaat in Etterbeek JCV

23 augustus 2019

14u54 0 Brussel De politie heeft eerder deze week in Etterbeek een illegaal bordeel opgerold, dat vlak bij het politiecommissariaat lag. Bij huiszoekingen vond de politie ook een cannabisplantage met 600 planten. De politie pakte in totaal drie verdachten op. Dat bevestigt het Brussels parket.

Het onderzoek begon in maart, toen de politie informatie kreeg over mogelijke prostitutie en mensenhandel in een gebouw in Etterbeek. Uit het onderzoek bleek dat een vrouw in Etterbeek een gebouw had gehuurd, vlak bij het politiecommissariaat. Ze bleek er een illegaal bordeel te runnen.

In juli opende het parket een gerechtelijk onderzoek en dat leidde afgelopen woensdag tot verschillende huiszoekingen. Tijdens een van die huiszoekingen trof de politie ook een cannabisplantage aan met 600 planten. Daarbij werden twee verdachten opgepakt. Ook de vrouw die het illegaal bordeel runde werd bij de huiszoekingen in de boeien geslagen. De drie verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden.