Cannabis gekweekt in appartement dat aan toeristen zou verhuurd worden WHW

01 juli 2019

21u42 0 Brussel Een 28-jarige man is opgepakt voor het kweken van cannabis in een appartement dat aan toeristen zou verhuurd worden. Er werden onder meer 8 wietplanten en 185 gram cannabisbladeren aangetroffen. De verdachte is intussen wel weer vrijgelaten.

In de ochtend van 24 juni werd de politie gewaarschuwd dat er meerdere cannabisplanten gekweekt werden in een appartement in het Brusselse stadscentrum. Het onderzoek leidde naar een appartement waar 8 wietplanten, een licht- en verluchtingsinstallatie, twee flessen meststof, een precisiebalans en 185 gram cannabisbladeren in beslag werden genomen. De verdachte die opgepakt werd, is het contact voor de huurders van het appartement. De man is nog niet gekend bij het gerecht en werd na ondervraging vrijgelaten.