Campagne ‘400 Daken’ zoekt 300 vrijwilligers om daklozen in Brussel te interviewen JMBB

02 september 2020

09u10 0 Brussel Aan het einde van deze maand vindt de campagne ‘400 Daken’ drie nachten en één ochtend plaats. De bedoeling is om tijdens de driedaagse de medische en sociale behoeften van dakloze mensen aan de hand van een vragenlijst te evalueren. De campagne, die door een twaalftal verenigingen wordt georganiseerd, is nog op zoek naar vrijwilligers om hierbij te helpen.

Het initiatief kadert in de week “Een ontmoeting voor een woning”, dat de ontmoeting met mensen die op straat leven als doel heeft. De campagne moet het daklozenpubliek zo realistisch mogelijk in kaart brengen, zeker nu de gezondheidscrisis het daklozenprobleem heeft verergerd. Via een naam en kennis over sociale en medische behoeften kan achteraf gerichter op zoek gegaan worden naar huisvestingsoplossingen.

De actie vindt plaats gedurende drie opeenvolgende avonden, van 28 tot 30 september 2020. De organisatoren stellen alles in het werk om de geldende sanitaire regels te respecteren. Wie wil deelnemen, kan zich via deze weg inschrijven.