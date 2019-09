Cambio heeft 15.000 gebruikers in Brussel SZM

17 september 2019

18u31

Bron: Belga 0 Brussel Autodeeldienst Cambio wil tegen het einde van het jaar in Brussel nog twintig extra standplaatsen voorzien voor wagens. Die zijn nodig om de vele nieuwe gebruikers te bedienen, want afgelopen mei rondde Cambio de kaap van 15.000 gebruikers in de hoofdstad.

In Brussel kan Cambio jaarlijks rekenen op een groei van 2.500 gebruikers per jaar. Tegen het eind van 2019 willen ze bij de autodeeldienst over 550 wagens beschikken die verdeeld worden over 199 stations. Daarvoor komen er nog een twintigtal stations bij tegen het einde van dit jaar. Om dit te helpen bereiken, plant Cambio de verlaten plaatsen van de gestopte autodeeldienst Ubeeqo over te nemen.

“Dat het aantal leden blijft groeien, danken we aan onze pogingen om ons aanbod constant te vernieuwen. Daarnaast leeft bij een groot deel van onze leden ook de bezorgdheid om het milieu en het besef dat het nodig is om alternatieven te vinden voor het bezit van een eigen wagen, met de daarbij horende kosten”, klinkt het bij Cambio.

De autodeeldienst berekende dat één wagen van Cambio in Brussel zestien persoonlijke voertuigen van de weg haalt. Cambio registreert 25.000 reservaties per maand en de gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 26 tot 39 jaar. Hun traject is gemiddeld 38 kilometer lang tijdens een reservatieduur van vijf uur. Tenslotte reserveert een op de vier Brusselse gebruiker ook wel eens een wagen in Vlaanderen en Wallonië.