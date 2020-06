Cafés maken zich op voor toekomst zonder tooghangen, maar mét bestelapp: “Heropenen wordt niet makkelijk, maar we proberen het graag” Jelle Couder

02 juni 2020

12u14 8 Brussel Als alles volgens plan gaat en de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft, kunnen vanaf maandag de cafés in ons land opnieuw open. In het Brusselse instituut café Les Brasseurs kreeg je daar dinsdag al een voorsmaakje van: met bestellen en betalen via app en een toog waar niet meer aan gehangen mag worden.



Als de cafés maandag opnieuw open gaan zal dat met een hele hoop veiligheidsmaatregelen zijn. Tafels zullen anderhalve meter uit elkaar staan, de bediening zal aan tafel gebeuren en tooghangen mag niet meer. Zelfs op de terrassen zal alles een pak gespreider moeten gebeuren dan normaal.

Bij Café Les Brasseurs op de Anspachlaan bekijken ze de nieuwe caféwereld positief. “Makkelijk zal het niet zijn, maar het is beter dan niets”, zegt mede-eigenaar Jorn Peeters. “Maar we willen graag terug in actie schieten, we hebben de klanten gemist. Ik heb goede hoop dat we uit de kosten zullen zaken. We moeten het in ieder geval proberen.”

Probleem bij de heropstart is dat de som van de maatregelen ervoor zorgt dat er een pak minder klanten in het café kunnen, terwijl er tegelijk meer personeel nodig is. “Een gewone maandagavond kan je hier alleen draaien”, zegt Peeters. “Maar nu heb je iemand achter de toog nodig, iemand die de bediening doet en iemand die zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt en de namen van mensen die langskomen noteert. Tegelijk mogen er nu maximaal ongeveer 50 mensen binnen, terwijl hier vroeger op een drukke avond meer dan het dubbele over de vloer kwam. Daarom zou het goed zijn dat we een korting op de sociale bijdragen kregen voor ons personeel.”

Steun

Als steunmaatregel biedt de stad Brussel bijvoorbeeld de mogelijkheid om de terrassen uit te breiden. “We hebben dat aangevraagd, maar nog geen antwoord gekregen”, zegt Peeters. “Dat is mooi, maar zal niet alles compenseren. Ik ben ook mede-eigenaar van café Le Coq en daar kan je geen terras plaatsen door de werken voor de deur. Dat is ook een smal café dus daar kunnen nog minder klanten binnen. We zien het zeker zitten om opnieuw te openen, maar het kan dat veel zaken na een week alweer zullen stoppen als ze niet uit de kosten raken.”

AB InBev

De cafés kunnen alvast rekenen op de steun van brouwer AB InBev. Zij voorzien onder meer vloerstickers en signalisatie en zullen de cafés helpen met het vervangen van vervallen bier. Opvallend is ook de lancering van een speciale app. Daarmee kan je in het café het menu bekijken, je bestelling plaatsen en online betalen. De cafébaas weet je dan weer te vinden via de QR-code op je tafel. “Het zal anders zijn, dat staat vast”, zegt Pieter Anciaux, directeur Horeca bij AB InBev . “De veiligheid staat immers voorop. Maar als we één ding geleerd hebben de afgelopen maanden, is dat een gezonde horecasector cruciaal is voor het land.”