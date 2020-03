Cafés dicht? Dan levert brouwerij ‘En Stoemelings’ maar aan huis: “Begonnen met wat vrienden, maar nu al uitgebreid door succes” JCV

24 maart 2020

17u01 10 Brussel De sluiting van de horeca in Brussel betekent niet alleen een zware klap voor de cafés en restaurants. De Brusselse brouwerij En Stoemelings zag zo haar klantenbestand opdrogen. Daarom schakelden ze over op thuisleveringen, mét succes. “En voor elke geleverde bak geven we vijf euro aan het Sint-Pietersziekenhuis.”

Net als voor veel bedrijven in de horeca is vorige week een zware aanpassing geweest voor brouwerij En Stoemelings uit Laken. “Vorige week maandag hebben we een aantal zware beslissingen moeten nemen”, zegt eigenaar Samuel Languy. “Omdat 95 procent van onze klanten in de horeca zit, moesten we onze productie staken en ons personeel werd technisch werkloos.”

Onder het motto ‘Verspil nooit een goede crisis’ pakte de brouwerij het probleem origineel aan. “We vroegen ons af hoe we dit zouden kunnen overleven”, zegt Languy. “Ik vroeg me dan af of we niet bij een aantal mensen thuis zouden kunnen leveren, kwestie van toch wat zakgeld binnen te halen. Vanuit mijn vriendenkring was er meteen heel wat respons, ik had al snel een veertigtal bestellingen. En ondertussen zitten we aan meer dan 250 geleverde bakken.”

Als het zo doorgaat, kunnen we volgende week opnieuw met de productie beginnen. Het is ook een positief verhaal, een teken dat niet alles stilstaat in Brussel. Als het succes voortduurt, denken we er zelfs aan om andere producten toe te voegen aan onze leveringen Eigenaar Samuel Languy

En Stoemelings zette snel een webshop online om alles in goede banen te leiden. De koeriers van de brouwerij doorkruisen de stad op hun bakfietsen om het bier te leveren. “Die gebruikten we vroeger ook al”, zegt Languy. “En nu de lucht zo gezond is omdat er zo weinig verkeer is in de stad, zou het zonde zijn om met de auto rond te rijden.”

Positief verhaal

Het succes van de leveringen is voor de brouwerij een hart onder de riem. “Als het zo doorgaat, kunnen we volgende week opnieuw met de productie beginnen”, zegt Languy. “Het is ook een positief verhaal, een teken dat niet alles stilstaat in Brussel. Als het succes voortduurt, denken we er ook aan om andere producten toe te voegen aan onze leveringen. Allemaal “Made in Brussels’ natuurlijk. Misschien geeft deze crisis wel een kans om de manier waarop onze economie werkt, te herdenken.”

Als kers op de taart doet ‘En Stoemelings’ voor elke geleverde bak een schenking van vijf euro aan het Sint-Pietersziekenhuis. “Dat was vanzelfsprekend”, zegt Languy. “In deze tijden moeten we allemaal solidair zijn. Als dit allemaal voorbij is, verwacht ik trouwens dat er een grondig debat komt tussen burgers en overheid, over waar onze prioriteiten liggen. De regering geeft bijvoorbeeld veel geld uit aan nieuwe jachtvliegtuigen. Met dat geld hadden we deze crisis een pak beter kunnen aanpakken.”