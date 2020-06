Cafébazen vragen schadevergoeding van Brussels Gewest voor lagere sluitingspremies JCV

19 juni 2020

15u44 0 Brussel De Federatie van Cafés van België (Fedcaf Belgium) en elf Brusselse cafébazen hebben vrijdag voor de burgerlijke rechtbank in Brussel een bijkomende schadevergoeding gevraagd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn naar eigen zeggen gediscrimineerd ten opzichte van hun Vlaamse collega’s als het op de premies aankomt.

In Vlaanderen werd immers voorzien in de toekenning van eenzelfde forfait als in Wallonië en Brussel (4.000 euro per maand), maar dat werd verhoogd met een dagelijkse premie van 160 euro. Die houdt ook nog eens rekening met de duur van de sluiting.

Advocaten Denis Philippe en Mathieu Clément de Cléty argumenteerden dat het Brusselse Gewest een fout heeft gemaakt door voor alle sectoren eenzelfde bedrag toe te kennen. Het gewest had volgens hen moeten rekening houden met het feit dat sommige zaken langer moesten dichtblijven dan andere: “De cafés en restaurants waren de eerste die moesten sluiten en de laatste die mochten heropenen”, aldus Clément de Cléty.

Volgens de advocaten is de financiële hulp die het Brusselse Gewest toegekend heeft, dus niet aangepast. Ze eisen bijkomende schadevergoeding.