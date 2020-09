Café twintig keer onder vuur genomen in Anderlecht: schutter nog op de vlucht Robby Dierickx

20 september 2020

10u47 38 Brussel In de Brusselse gemeente Anderlecht heeft een schutter zaterdagavond twintig keer richting een café op de Bergensesteenweg geschoten. De cafébaas opende daarop ook het vuur. Hij en een tweede persoon werden opgepakt, maar zijn inmiddels opnieuw vrij. De schutter is nog op de vlucht. Er vielen geen gewonden.

De schietpartij vond zaterdagavond omstreeks 20 uur op de Bergensesteenweg in Anderlecht plaats. “In totaal werd er twintig keer geschoten in de richting van een café”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Niemand geraakte gewond.”

Zaterdagnacht konden twee mannen opgepakt worden. Eén ervan was de cafébaas, die zelf ook geschoten had. “Hij deed dit om zichzelf te verdedigen”, aldus nog het parket. “De man werd opnieuw vrijgelaten. Ook de tweede opgepakte is opnieuw vrij. Zijn rol bij de feiten is nog niet duidelijk. De politie is wel nog op zoek naar de schutter die twintig keer in de richting van het café vuurde.”

Het onderzoek loopt momenteel nog verder.