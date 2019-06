Café In Den Congo viert 105-jarig bestaan SZM

19 juni 2019

18u26 0

Het weekend van 21, 22 en 23 juni wordt een groot feest in café In Den Congo in Vossem. Daar zijn de voorbereidingen al volop bezig want het café bestaat zelfs langer dan de start van de kolonisatie zelf. Het legendarische café bestaat immers 105 jaar. Het café heeft zijn bekendheid niet enkel te danken aan de goedkope pintjes die uitbaatster Lydia Gay serveert, maar ook omdat ze meermaals verkozen zijn tot de beste café van Tervuren. Alstublieft, nu heb je drie redenen om er dit weekend naartoe te trekken.