Cafe Het Goudblommeke in Papier in Brussel: “Wij kijken de kat uit de boom, maatregelen zijn moeilijk na te leven” JCV

03 juni 2020

19u05 0 Brussel Het Goudblommeke in Papier, een van de bekendste cafés van Brussel, zal meer dan waarschijnlijk nog even de deuren dichthouden. Zelfs na de beslissing van de nationale veiligheidsraad lijkt het erop dat het café zich niet aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zal kunnen houden.

De beslissing van de nationale veiligheidsraad zorgt niet meteen voor blijheid in het café in de Cellebroersstraat. “Wij zijn een heel smal café met een smalle ingang”, zegt Paul Merckx van het Goudblommeke. “Het is dus bijna onmogelijk om bij ons de regels rond social distancing na te leven, zeker als mensen elkaar kruisen in de ingang. Bovendien is ons hele interieur beschermd zodat we niet zomaar kunnen schuiven met onze zware tafels en stoelen. We hebben even nagedacht om onze wintertuin achteraan in te richten, maar dan mis je net de hele charme van het café. Bovendien hadden wij een collectief verlof gepland van 20 juli tot 17 augustus. Het lijkt ons beter om naar 18 augustus uit te kijken als openingsdatum, misschien zijn dan ook de regels veranderd. We moeten de knoop nog definitief doorhakken met onze Raad van Bestuur, maar het is zo goed als zeker dat we tot dan nog dicht blijven.”