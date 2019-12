Café Flora op Sint-Gillis Voorplein wint prijs voor beste bar JCV

05 december 2019

18u55 1 Brussel Café Flora, de bar op het gelijkvloers van het Aegidium in Sint-Gillis, mag zich de beste bar noemen volgens Venuez hospitality awards. De prijs werd uitgereikt in het casino van Knokke door een jury van ondernemers en trendwatchers.

Bij de resultaten zat ook een Brusselse winnaar. Café Flora uit Sint-Gillis mag zich de beste bar/cocktailbar noemen. “Alle dranken worden er perfect geserveerd en de keuken is vernieuwend. Het personeel heeft kennis van zaken en het interieur (een ontwerp van Lionel Jadot) is origineel en eigenwijs”, luidde het rapport van de jury.

Uitbater Thomas Boeri is enigszins verrast door de winst. “Ik denk dat ze voor ons interieur gevallen zijn, want onze cocktails staan nog niet helemaal op punt”, grapt hij. De bar ligt immers op het gelijkvloers van het Aegidium aan het Sint-Gillis Voorplein. Die oude feestzaal, met prachtig art-nouveau interieur, zou normaal gezien in de komende jaren worden gerenoveerd. Ondertussen bezet Flora al een deel van het gebouw. De bar maakte al deel uit van het originele Aegidium, maar raakte sinds de jaren ’80 verwaarloosd. Het café werd echter in een nieuw jasje gestoken en ging afgelopen zomer opnieuw open.