Café brandt volledig uit: drie personen bevangen door de rook WHW

21 december 2019

10u33 1 Brussel Op de Edmond Delcourtstraat in Anderlecht is zaterdagochtend omstreeks 05.00 uur bar L’Escale volledig uitgebrand. Drie personen die bevangen werden door de rook werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij aankomst van de brandweer woedde de brand in het café al hevig. Daarom werd er meteen overgegaan tot de evacuatie van de nog aanwezige bewoners. Drie personen werden met de luchtladder van het dak gehaald en nog eens twee personen werden weggehaald van een binnenplein aan de achterzijde van het gebouw met twee verdiepingen. “De brandweer heeft tijdens de blusactie ook enkele deuren van de bovenliggende appartementen moeten openbreken om zeker te zijn dat er geen personen meer aanwezig waren in het gebouw”, aldusWalter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.Uiteindelijk werden drie personen geïntoxiceerd en lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De handelszaak is volledig uitgebrand en de oorzaak is nog nader te bepalen. De bovenliggende appartementen hebben rookschade opgelopen en de nutsvoorzieningen werden afgesloten in het gebouw.