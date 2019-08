BXLBeerFest zet de Brusselse artisanale bieren in de kijker SZM

22 augustus 2019

11u56 0 Brussel Bierliefhebbers hebben dit weekend slechts een activiteit gepland en dat is het BXLBeerFest in Tour & Taxis. Daar verzamelen 60 artisanale brouwerijen uit tien verschillende landen. Je kan er als je maag dat toelaat tot 350 verschillende bieren degusteren.

Het ​BXLBeerFest is georganiseerd door vier fervente bierproevers, waarvan sommige in het vak actief zijn. Naast de betere Belgische brouwerijen komen er ook brouwerijen over heel de wereld. De bedoeling van het festival is om Brussel op de kaart te zetten als bierstad. Daarbij worden enkel artisanale bieren geselecteerd, geen industriële pisbieren. Drinken gaat natuurlijk ook gepaard met eten en daarom zijn er ook verschillende pairing workshops van bier en kaas of bier en tapas.

Naast bieren uit Nederland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk zullen er ook atypische Hongaarse, Poolse of nog Estlandse brouwerijen aanwezig zijn. Brussel wordt onder andere vertegenwoordigd door Brasserie de la Senne, Brussels Beer Project en En Stoemelings.

Een dagticket voor het BXLBeerFest kost je 5 euro op voorverkoop via hun website en 10 euro ter plaatse. Voor zo een culinaire sessie erbij moet je 12 euro bovenop je toegangsticket betalen.