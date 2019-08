BXLBeerFest: het groeiende walhalla van biergeeks SZM

25 augustus 2019

18u47 0 Brussel BXLBeerFest vond voor de derde keer plaats in Tour & Taxis. In drie jaar tijd is het festival uitgegroeid tot het walhalla van bierliefhebbers en occasionele bierdrinkers met internationale allures. Daar moest je dit weekend zijn als je van artisanaal bier houdt. Maar wie er niet was, kan het volgend jaar wel al in zijn agenda zetten, want hoe het er nu uitziet, groeit het festival elk jaar een beetje meer.

‘The Crossroads of Beers and Friends’, dat is het motto van BXLBeerFest en daarmee is heel het concept in een notendop uitgelegd. Vier vrienden en bierliefhebbers die elkaar leerden kennen in het Brusselse nachtleven zijn met het zot concept gestart in 2017. “We zijn allemaal in de biersector en dan dachten we: ‘In Amerika, Londen of Amsterdam zijn er al bierfestivals voor kleine artisanale brouwerijen’”, zegt een van de organisatoren, Kevin Desmet. “In België was dat niet zo, dus we wilden de reputatie van België als land van het bier redden.”

Zo is het viertal erin geslaagd om in 2017 de eerste editie te organiseren van BXLBeerFest. “De bedoeling is dat hier vrienden samenkomen, dat er misschien ideeën uitgewisseld worden en dat een keer per jaar alle kleine artisanale brouwerijen onder één dak zijn”, zegt Desmet. “We kiezen zelf een zestigtal brouwerijen en onze keuze gaat ook echt naar vrienden, mensen die we kennen, enzovoort. Op de eerste plaats kiezen we de Brusselse artisanale brouwerijen, die zijn dit jaar bijna allemaal aanwezig. Daarna kijken we verder in België, Europa en over heel de wereld.”

Internationale allures

Het BXLBeerFest heeft zoals eerder al gezegd internationale allures. Zo werden er 60 brouwerijen uit meer dan tien verschillende landen vertegenwoordigd. In totaal kon je 350 bieren degusteren, als je maag dat toeliet. Bieren van Estland, Polen, Hongarije, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Canada, Italië, Spanje, Denemarken en nog meer waren van de partij.

Zo waren de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook vertegenwoordigd met Jordan Samper van de Garde Brewing. “Het is een grote eer om hierop uitgenodigd te zijn”, zegt Samper. “In Amerika zijn ze verzot op Belgische bieren, dus om hier te zijn en om de echte bieren te ontdekken die een geschiedenis meedragen, is fantastisch. De mensen zijn ook heel sympathiek. Het is wat anders dan de Amerikanen die bij ons altijd zoete, milkshake-achtige bieren willen drinken.”

Maar voor goed bier moesten we niet ver gaan, want ook de Brusselse bierbrouwers waren aanwezig. Antoine Dubois van Brussels Beer Project vertelt dat het festival een van de beste is in België. “We komen hier met plezier elk jaar terug, want het concept is ook alles waar Brussels Beer Project voor staat: bier dat open is naar culturen van de rest van de wereld”, zegt Dubois. “Wij inspireren ons heel erg op nieuwe bieren en nieuwe mengelingen, zo mengen onze collega-bierbrouwers van Duitsland wijn in hun bier. Dat kan heel interessant zijn en misschien zelfs een mogelijke samenwerking opleveren.”

Biergeeks

Naast de brouwers had je natuurlijk ook de bierdrinkers, van liefhebbers tot professionele bierkenners. Een groepje vrienden uit Gent komt er elk jaar naartoe. “Het is echt het best georganiseerde bierfestival van het land”, zegt de vriendengroep. “We komen hier elk jaar ook voorbereid naartoe, want we gebruiken de applicatie ‘Untappd’ en kiezen zo welke bieren we gaan proeven.”

Ook Peter Mathijs kan wel tellen als biergeek. Zijn speciaal gekozen T-shirt verklapt het wel al en met een pintje in elk hand, konden we het ook niet laten om hem aan te spreken. De man is er duidelijk met een missie, want voor veel vragen heeft hij geen tijd. Hoe belangrijk dit festival is voor hem? “Heel belangrijk, anders zou ik hier niet zijn”, zegt hij. Dat rekenen we alvast als een boodschap naar volgend jaar toe, voor wie er dit weekend niet bij was.