BV's op kop in VRT-optocht: “De VRT is meer dan ooit nodig”

JCV

05 december 2019

15u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 23 Brussel Zowat zeshonderd mensen namen deel aan de optocht van het VRT-personeel donderdag. De deelnemers trokken van de Reyerslaan naar het Martelaarsplein, waar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon gevestigd is. Daar werden ze opgewacht door nog eens zeshonderd sympathisanten uit het middenveld, de culturele sector en van de vakbonden. De 1.200 aanwezigen protesteerden luidkeels tegen de geplande besparingen in de sector.

Vooraan liepen BV’s met een groot spandoek met de boodschap ‘We laten de VRT niet los’. Onder meer acteurs Ben Rottiers en Daan Hugaert, actrice Marleen Merckx en Sven Pichal van Radio 2 stapten mee in de betoging. Met de optocht wil het personeel naar eigen zeggen “op een positieve manier duidelijk maken wat de VRT allemaal doet”. De openbare omroep is volgens het personeel meer dan een nieuwsdienst en kritische journalistiek. “We verspreiden een culturele identiteit en brengen verbindende programma's. Bij de VRT krijgt fictie veel kans. Heel wat acteurs en muzikanten hebben hun eerste stappen bij ons gezet. Voorts brengen wij programma's die elders geen platform krijgen, zoals Taboe en Radio Gaga”, benadrukt Sebastiaan Cielen, woordvoerder van IedereenVRT, een organisatie van medewerkers van de openbare omroep die naar eigen zeggen losstaat van vakbonden en politiek.

Al die programma's worden betaald met belastinggeld. IedereenVRT wil geen protestbeweging zijn, maar duidelijk maken aan de Vlaamse regering dat het personeel geschrokken is van de aangekondigde besparingen. “We willen een positief signaal geven aan de regering, die moet beseffen dat de VRT verschillende maatschappelijke rollen heeft en dat we die niet kunnen waarmaken als de besparingen worden doorgevoerd”, aldus Cielen.

1.200 aanwezigen

De afvaardiging van de VRT trok rustig van de Reyerslaan naar het Martelarenplein in Brussel. Daar kwamen volgens de Brusselse politie in totaal 1.200 mensen samen. Er waren onder meer vertegenwoordigers van Sanoma, Bruzz, 11.11.11 en vele andere organisaties. Op het plein stonden twee podia. Daarop werden speeches en optredens gegeven, onder meer van Guy Swinnen. Het evenement wordt gepresenteerd door Marcel Vanthilt. “De VRT is meer dan ooit nodig. Het is niet zomaar een overheidsbedrijf, maar een mediabedrijf dat goed presteert, waar iedereen 24 uur op 24 en 7 op 7 werkt. De VRT is een huis voor iedereen, waar ook minderheden aan bod komen”, zei hij daarover.

Breed protest

De betoging was oorspronkelijk voorzien als een protest van het VRT-personeel tegen de besparingen bij de openbare omroep. “Dat was de bedoeling, maar het initiatief is gegroeid en zo zijn er hier ook veel mensen uit de cultuursector en uit de non-profit”, zegt Mark Selleslach van ACV Puls. “Daarom is dit opgenomen in onze ‘Vuurwerk’-week, waarbij elke sector om beurt actie voert.” Volgens Selleslach is de verbreding van de betoging een teken van de actiebereidheid bij de mensen. “Verschillende organisaties hebben elkaar snel en vrij spontaan gevonden. Al blijft de nadruk van vandaag wel op de VRT liggen, dit toont toch dat het protest breed gedragen wordt. We hebben ook al elke keer meer deelnemers dan verwacht gehad op onze acties”, zegt de vakbondsman.

De acties lopen al de hele week in Brussel. Maandag voerden de sectoren van gelijke kansen, integratie, etnisch-culturele minderheden actie, dinsdag waren welzijn, zorg en armoede aan de beurt. Woensdag lag de focus bij de sectoren jeugd, sport, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ontving rond 18 uur, aan het einde van het evenement, een delegatie van het personeel.