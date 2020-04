Buurtcomités vragen extra ruimte op middenberm Poincarélaan: “Maak er een buurttuin van” JCV

30 april 2020

16u24 0 Brussel Verschillende wijkcomités van de buurten rond de Poincarélaan op de Kleine Ring roepen de overheid om de middenberm daar vrij te maken voor de inwoners. Die berm, nu hoofdzakelijk een parking, moet dan een soort buurttuin worden. “De huidige crisis is een kans om de stad op maat van haar bewoners te herdenken”, zeggen ze.

De wijken rond de Poincarélaan, waar elke zomer de Zuidfoor een thuis vind, zijn dichtbevolkt en vele woningen zijn er krap. Ook aan groen is er een groot gebrek. Daarom lanceren verschillende wijkcomités een oproep om van de middenberm, die 25.000 vierkante meter groot is, een buurttuin te maken.

Als de Zuidfoor er niet is, doet de ruimte dienst als parking. Maar met de coronacrisis liggen de noden van de buurtbewoners elders, zo zeggen de wijkcomités. “Het is natuurlijk niet de bedoeling om er een groot buurtfeest op te zetten nu”, zegt Miguel Lyssens-Danneboom van het wijkcomité Anderlechtsepoort. “Je moet natuurlijk de veiligheidsregels blijven respecteren. Maar met de inrichting van de verschillende woonerven in de Vijfhoek en in Kuregem zie je dat er nood is aan extra ruimte. In deze wijken heb je heel weinig groen, buiten dan aan de Ninoosepoort.”

Druk verminderen

De Nationale veiligheidsraad besliste recent om deze zomer geen grote evenementen toe te laten. Volgens de wijkcomités valt de Zuidfoor daar hoogstwaarschijnlijk ook onder, hoewel de Stad Brussel die knoop nog niet heeft doorgehakt. “Dit is dan ook een kans om iets te doen met de middenberm”, ”, zegt Lyssens-Danneboom. De comités wijzen er ook op dat veel bewoners zich geen vakantie zullen kunnen veroorloven. Nu al moeten ze in beweging blijven om een boete te ontlopen. De opening van de middenberm kan dan ook de druk op andere ruimtes verminderen zodat de sociale afstand beter gehandhaafd kan worden.

Hoe het project er moet uitzien, willen de comités nog verder bespreken met de verschillende overheden. “Dit is een oproep om te overleggen”, zegt Lyssens-Danneboom. “Het Gewest en de gemeente Anderlecht hebben al positief geantwoord, we wachten nu op een teken van de Stad Brussel. We willen dit zowel op korte als lange termijn bekijken. Nu is er snel nood aan ruimte, maar ook bij een toekomstige heraanleg mag het niet de bedoeling zijn om gewoon de parking te herbouwen. Als we nu al de middenberm vrij maken, kunnen we daar ook lessen voor de toekomst uit trekken. Je kan de ruimte ook niet vol met bomen zetten want dat zou problemen op leveren voor de Zuidfoor. Ons voorstel is om daar samen goed over na te denken.”