Buurtcinema laat je films op muren projecteren JCV

23 april 2020

13u22 0 Brussel Buurtbioscoop Kinograph komt met een origineel initiatief nu de bioscoop gesloten is. Zij zijn op zoek naar mensen met een projector en een muur aan hun huis of appartement. Zaterdag willen ze zo immers een aantal kortfilms vertonen.

Kinograph heeft het over ‘lockdowncinema’. Het opzet is simpel: heb je een projector en een blinde muur in je achtertuin of aan je woning, dan kan je hen contacteren voor een voorstelling op zaterdagavond. Wie dat wil krijgt een selectie van Belgische en internationale kortfilms die je kan vertonen.

“Het idee kwam er omdat we hadden gekeken naar het dagelijkse applaus en we wilden iets dergelijks doen voor de bioscopen”, zegt Thibaut Quirynen van Kinograph. “De bedoeling is om een positief initiatief te nemen en toch een klein deel van onze activiteiten voort te zetten.”

De voorstelling gaat zaterdag door om 21.30 uur. “Dan is het donker genoeg en is het op tijd gedaan om geen overlast te creëren”, zegt Quirynen. “Je kan de films wel zonder geluid bekijken, maar met is toch altijd beter. Voorlopig hebben we een achttal kandidaten maar iedereen is natuurlijk welkom. Wie ons een seintje geeft dat hij mee wil doen, krijgt van ons een file met de films.”