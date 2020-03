Buurtbewoners voeren ondanks coronavirus actie tegen kap van bomen aan Rijksadministratief Centrum JCV

16 maart 2020

12u14 0 Brussel Enkele buurtbewoners hebben maandagochtend actie gevoerd op de site van het Rijksadministratief Centrum (RAC). Ze protesteren daarmee tegen de kap van tientallen bomen op de site. Dit moeten plaats ruimen voor een nieuwbouwproject dat het RAC moet vervangen.

Op de site van het RAC wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd met appartementen, winkels en een scholencomplex. Daarvoor moeten ook heel wat bomen op de site sneuvelen. 397 exemplaren gaan tegen de vlakte. Het grootste deel daarvan zou in het nieuwe project ook vervangen worden door nieuwe bomen.

Een aantal buurtbewoners is daar echter niet mee opgezet. Daarom voerden ze maandagochtend toch actie tegen de geplande kap van de bomen. “Met de nodige voorzorgsmaatregelen natuurlijk”, zegt Marie-Anne Swartenbroukx van het Wijkcomité Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw. “We hebben voldoende afstand tussen iedereen gehouden en sjaals en handschoenen gedragen. De kap stond vandaag op het programma, maar uiteindelijk is er niemand opgedaagd. Ik veronderstel dat de promotoren het risico niet wilden nemen omdat er een zaak loopt.”

Illegaal

Tegen de kap loopt een spoedprocedure bij de Raad van State. De buurtbewoners vinden immers dat die illegaal is. “Slechts een deel van de kap is toegelaten, maar de bomen naast de Pechèretuin moeten behouden en onderhouden worden”, zegt Swartenbroukx. “Uiterlijk tegen woensdag verwachten we meer nieuws van de Raad van State.”

Volgens het wijkcomité is de kap erg nadelig voor de wijk. “Er is al niet veel groen in de wijk, dus wat er is, moet behouden blijven”, zegt Swartenbroukx. “Bovendien riskeer je door de kap een hitte-eiland te creëren in de stad. Afgelopen zomer bereikte de hitte op het terrein ‘s nachts 32 tot 34 graden.”