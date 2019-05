Buurtbewoners: “Pop-up bar Terrasse O2 blijft regels aan laars lappen” SZM

21 mei 2019

12u29 0 Brussel Hoewel de Raad van State de stedenbouwkundige vergunning van pop-up bar La Terrasse O2 schorste, blijven de uitbaters feestjes organiseren op de voormalige renbaan van Bosvoorde. De buurtbewoners zijn de overlast meer dan beu.

Van 15 mei tot 20 juli zou La Terrasse 02 neerstrijken op de Hippodroom in Bosvoorde. Maar daar stak de Raad van State vorige week dus een stokje voor. Hoewel de vergunning van de bar werd ingetrokken, blijven er feestjes plaatsvinden. “Ook vorig jaar gingen de uitbaters ongestoord door, ondanks meerdere schorsingen”, zegt buurtbewoner Thomas Baudewijn. “Maar noch de politie, noch de burgemeester van Ukkel liet het evenement toen stilleggen. Nochtans gaat het hier over een misdrijf.”

Meerdere overtredingen

De buurtbewoners klagen naast de geluidsoverlast en fout geparkeerde auto’s vooral de aantasting van de natuur aan. “De open plek in het bos wordt al maanden als een parking uitgebaat door Terrasse O2, maar dat strookt niet met het Gewestelijk Bestemmingsplan. Ook daarvoor hebben ze dus geen milieuvergunning en overtreden ze de wet. Bovendien is dit terrein gelegen in een gebied voor waterwinning en brengt dit het risico met zich mee dat water bestemd voor menselijke consumptie wordt vervuild. Geen van deze elementen vormt schijnbaar een reden voor Leefmilieu Brussel om deze onwettige toestand te stoppen.”

Het is voor de buurtbewoners onbegrijpelijk dat de bevoegde autoriteiten en verantwoordelijke politici niet ingrijpen.

In het arrest stipt de Raad van State uitdrukkelijk aan dat de organisatoren een belangrijk risico hebben genomen door haar tijdelijk evenement opnieuw in te plannen op de Hippodroom van Bosvoorde, ondanks de eerdere arresten die in hun nadeel werden uitgesproken en in het bijzonder door de open plek in het bosgebied opnieuw te willen aanwenden als een parking en/of “kiss&ride”-zone. De organisatoren antwoorden hierop dat ze het arrest hebben gerespecteerd aangezien die parkingzone op het laatste evenement gesloten was.