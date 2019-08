Buurtbewoners pikken bouw van nieuwe school niet SZM

21 augustus 2019

18u43 0 Brussel De gemoederen laaien hoog op bij de buurtbewoners van de Vanderlindenstraat in Schaarbeek. Daar startte namelijk in juli een werf voor een nieuwe Nederlandstalige basis en secundaire school. Het hele project komt bij buurtbewoners in het verkeerde keelgat binnen.

In Schaarbeek zou er nu september een nieuwe school, genaamd Gallait, openen, maar dat was zonder het verzet van de buurtbewoners gerekend. Deze streden van in het begin tegen het project. Volgens hen zou het project te groot zijn voor de wijk. Daar kregen ze van de gemeente zelfs gelijk in, waardoor de werken vertraging opliepen. Maar de Brusselse regering keurde het project in mei toch goed, waardoor de werken in juli begonnen zijn. Daarop zijn enkele buurtbewoners in beroep gegaan bij de Raad van State.

Asbest

Naast de grootheid van het project klagen de buurtbewoners ook over de enorme geluidsoverlast. De werken zouden namelijk vaak ‘s avonds of in het weekend plaatsvinden. Bovendien vrezen sommige bewoners voor hun gezondheid door het asbest in de gebouwen die afgebroken werden. De werfleider meent echter wel dat alles volgens de regels verloopt.

Buurtbewoners hopen bij de Raad van State het project te kunnen verkleinen, dat volgens hen steeds groter wordt. Van oorspronkelijk 600 leerlingen zou de school ondertussen 1.140 plaatsen kunnen aanbieden. Over vijf maanden zou de Raad van State een uitspraak doen, maar door de overlast willen de buurtbewoners een versnelde procedure. Of ze dat gaan krijgen, is niet zeker.

De school zou in september opengaan, maar dat is nu een jaar later geworden, voor september 2020.