Buurtbewoners Maximiliaanpark zijn situatie beu: “We durven niet meer buitenkomen” SVM

04 september 2019

15u19

Bron: La Capitale 0 Brussel Omwonenden van het Maximiliaanpark zijn de overlast die de daar verblijvende vluchtelingen met zich meebrengen grondig beu. Volgens een van de buurtbewoners is de situatie zo nakend, dat ze niet meer durft buitenkomen. Om die reden nodigde het Comité des Habitants Nord , bestaande uit 19 gebouwen; 2000 personen; vier scholen en enkele crèches; minister van Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo) uit. Op die manier wou het comité de minister uitdagen.

De buurtbewoners getuigen in La Capitale dat de situatie, zoals deze zich op dit moment voordoet, onhoudbaar is. Volgens hen zou de sluiting van het station in Brussel-Noord een grote factor zijn die de huidige situatie heeft bepaald. “We willen wel menselijk blijven, en we willen hen helpen, maar dit is overdreven”, getuigt een van de bewoners. “Ze zijn vaak dronken en doen aan vandalisme. En het gebeurt ook wel eens dat ze om 1 uur ‘s nachts vuurtjes maken. Het is hier niet de brousse.”

Minister van Openbare Netheid Jellab begrijpt de omwonenden volledig: “De inwoners zijn het beu en voelen zich vergeten. Ik moet een balans kunnen maken tussen de migranten en de omwonenden.” Tot voor kort hadden de vluchtelingen geen toegang tot het toilet, maar daar werd na het bezoek van Jellab onmiddellijk verandering in gebracht.