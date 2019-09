Buurtbewoners Evere laten Romakamp ongemoeid: “Die mensen moeten geholpen worden, niet gestraft” SHVM

23 september 2019

14u54 0 Evere Sinds eind augustus hebben zo’n twintig Romazigeuners zich gevestigd op een bedrijfssite in de Jules Bordetlaan in Evere. Momenteel bouwt de gemeenschap kleine huisjes uit hout en kartonnen dozen, en dat zou voor ergernis zorgen bij sommige inwoners. Maar andere buurtbewoners nuanceren de problematiek.

Sinds enkele weken kijken enkele inwoners van Evere uit op een Romakamp, dat op openbaar domein ligt. Ze vinden het onacceptabel dat de gemeenschap zich zomaar vestigt op het domein en er hun thuis van maakt. Volgens politiezone Brussel-Noord zou er al een aantal klachten binnengekomen zijn. “We kunnen echter niets aan deze situatie veranderen zolang er geen gerechtelijke procedure wordt opgestart”, klinkt het. “Het enige waar wij op toezien is de openbare orde. Zolang die niet verstoord wordt, komen wij niet tussen. We verzamelen ook zo veel mogelijk klachten van buurtbewoners om de situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten.” Volgens de politiezone zou de eigenaar nog geen klacht hebben ingediend.

Medelijden

Maar niet iedereen is het daarmee eens. “Die mensen moeten geholpen worde, niet gestraft”, menen enkele buurtbewoners. “Ik heb nooit in deze situatie gezeten, maar ik begrijp hen. Ze hebben niet de middelen om een goed leven op te bouwen, en doen er alles aan om een zo normaal mogelijk leven te leiden. En als zij dat op die manier willen doen, dan is dat hun zaak. Het is niet ons recht om te bepalen wat ze wel en niet mogen doen. Ik heb echt medelijden met die mensen.”