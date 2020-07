Buurtbewoner klaagt hectische en onveilige verkeerssituatie op de Gentsesteenweg aan: “Veel mensen zijn gefrustreerd” JMBB

30 juli 2020

11u00 0 Brussel Het is intussen een oud zeer in Sint-Jans-Molenbeek: de vaak chaotische verkeerssituatie in de Gentsesteenweg, een van de drukste Brusselse straten. Ondanks de fietspaden en suggestiestroken is het een weg die je als fietser het liefst vermijdt. Buurtbewoner Cem Aydogan postte nieuwe beelden van de gewestweg vanuit het perspectief van de fietser en daaruit wordt duidelijk dat de situatie op de Gentsesteenweg levensgevaarlijk is voor zwakke weggebruikers. “Ik ben al vaker bijna op onoplettende voetgangers ingereden.”

Cem woont in Molenbeek en moet regelmatig langs de Gentsesteenweg om in het centrum van Brusel te geraken. “Tijdens de spitsuren en overdag is het een ramp: de fietsers, voetgangers, en steps banen zich een weg tussen de drukte van de auto’s,” getuigt hij. In de richting van het centrum worden de fietssuggestiestroken vaak ingenomen door stilstaande of trage auto’s. “Omdat er eenrichtingsverkeer is, kijken de voetgangers vaak enkel naar de kant van waaruit de auto’s komen bij het oversteken. Maar de fietsers mogen wél in twee richtingen fietsen. Ik ben dus al vaker bijna op zo’n onoplettende voetganger ingereden,” zegt Cem.

Spookrijden

In de richting van het centrum naar Molenbeek kunnen fietsers dan weer wel van een fietspad in plaats van een suggestiestrook gebruik maken, maar vaak worden die ingenomen door fietsers die aan het spookrijden zijn net omdat de suggestiestroken bezet worden door auto’s. “Ik kan me niet inbeelden dat de schepen niets van deze situatie afweet,” zegt Cem. “Ik ben van plan om hem een van dezer dagen een mailtje te sturen. Ik merk van veel mensen dat ze gefrustreerd zijn. Ik heb het al vaker meegemaakt dat er meer dan tien wagens het fietspad innemen en de politiewagens iets verderop in de file fijntjes mee aanschuift. Ze negeren de situatie dus,” klinkt het.

Zowel de burgemeester van Molenbeek als de schepen van Mobiliteit waren niet beschikbaar voor een reactie.