Buste van Hergé versiert het Theuxplein in Etterbeek SZM

29 mei 2019

16u41 1 Brussel Georges Prosper Remi, beter bekend onder zijn pseudoniem Hergé veredelt sinds vandaag het Theuxplein in Etterbeek, op enkele meters van zijn geboorteplaats.

Striptekenaar Hergé, de geestelijke vader van Kuifje, werd op 22 mei 1907 geboren in Etterbeek. Daar werd vandaag op slechts enkele meters van zijn geboorteplaats zijn buste onthuld. Het kunstwerk is gemaakt door de Belgische beeldhouwer Nat Neujean en is goedgekeurd door Hergé’s familie. Tot aan zijn dood in 1983 verschenen 23 albums met de avonturen van Kuifje, zijn hond Bobbie, kapitein Haddock, professor Zonnebloem en de detectives Jansen en Janssen. Zo gaat de gemeente ook een aantal straten omdopen tot de naam van personages van de strip Kuifje.