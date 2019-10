Bus en wagen vatten vuur aan station Brussel-Zuid SHVM

02 oktober 2019

09u13 0 Anderlecht Woensdagochtend omstreeks 07.30 uur brandden twee voertuigen uit in de Goederenstraat in Anderlecht. Bij het incident vielen geen gewonden.

Hoe de brand precies ontstond, is volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw nog onbekend. “Het is niet duidelijk of de bus eerst begon te branden of de wagen.” De bus die vuur vatte zou een achtergelaten bus zijn.

“Ter plaatse was geen watervoorziening”, zegt Derieuw. “Om die reden hebben we een vrachtwagen met water naar de plaats van de brand moeten sturen.”

De exacte oorzaak wordt momenteel nog onderzocht. Bij het incident vielen geen gewonden.