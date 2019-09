Burgers meer bezorgd om sluikstorten dan georganiseerde criminaliteit SHVM

23 september 2019

16u36 1 Brussel In het kader van de Veiligheidsmonitor, een plan waarbij de prioritaire opdrachten betreffende veiligheid tussen 2020 en 2025 moeten worden vastgelegd, nam de Federale Politie vorig jaar een enquête af bij zo’n 500.000 burgers. Daaruit blijkt dat sluikstorten bij de Brusselse inwoners een van de grootste bezorgdheden is.

De top 5 van de door burgers gemelde problemen in Brussel zijn sluikstorten, agressie in het verkeer, hinderlijk parkeren, en onaangepaste snelheid. Volgens de politiezone is het opvallend dat de geluidshinder veroorzaakt door het verkeer pas op de vijfde plaats eindigt, aangezien de meeste buurtbewoners hier dagelijks mee geconfronteerd worden.

Merkwaardig is ook dat georganiseerde misdaad niet bovenaan de lijst staat. Daar is volgens de woordvoerster Ilse Van De Keere van politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene een logische verklaring voor: “Sluikstorten of het verkeer zijn zaken die dichter bij hen staan dan bijvoorbeeld een inbraak. Zolang je geen inbraak of een ander crimineel incident hebt meegemaakt, ga je daar ook niet van wakker liggen.” Volgens de woordvoerster zouden de resultaten over heel het land gelijklopen met elkaar.

Doel

Uit het rapport blijkt dat de resultaten die voortkomen uit de enquête van 2018 over het algemeen nog steeds dezelfde zijn als zo’n 22 jaar geleden. Het doel van de politiezones is dus om te bekijken waarom dezelfde feiten zich blijven voordoen en of de maatregelen die nu genomen worden wel efficiënt genoeg zijn.