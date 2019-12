Burgers krijgen een zitje in het Brussels parlement JCV

04 december 2019

14u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Het Brussels parlement krijgt vanaf volgend jaar overlegcommissies die zullen bestaan uit zowel burgers als politici. Het initiatief moet helpen de kloof tussen burger en politie te dichten moet burgers meer inspraak geven. Een primeur voor België.

Het voorstel voor de commissies werd woensdag goedgekeurd in een bijzondere Commissie voor het Reglement van het parlement. Zowel de partijen uit de meerderheid (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD et one.brussels-sp.a) als de oppositie (Agora, DierAnimal, CD&V, cdH), stemden voor.

Het idee komt uit de koker van parlementslid Magali Plovie (Ecolo), die het al in 2017 indiende. Zij maakt zich zorgen over ontgoocheling bij burgers over de democratische instellingen. De overlegcommissie s moeten daar een einde aan helpen maken. De commissies bestaan uit een kwart parlementairen en drie vierde burgers. Die burgers zullen door loting aangesteld worden. “Volgend jaar zal in het teken staan van een democratie die dichter bij de burger staat en transparanter is. Ik kijk er al naar uit om de eerste commissie aan het werk te zien”, zegt Plovie.

Hoie alles praktisch in zijn werk moet gaan, zal nu door het Brussels parlement uitgedokterd worden. Tegen eind 2020 of begin 2021 moet de eerste commissie het licht zien.