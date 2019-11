Burgercollectief 1060/0 voert actie tegen vrachtwagens in woonwijken Sint-Gillis SHVM

12u47 1 Sint-Gillis Het Brussels Collectief 1060/0 uit Sint-Gillis zal op 15 november actie voeren om vrachtwagens te verdringen in de woonwijken. Die beslissing komt er nadat vorige week een Het Brussels Collectief 1060/0 uit Sint-Gillis zal op 15 november actie voeren om vrachtwagens te verdringen in de woonwijken. Die beslissing komt er nadat vorige week een fietsster aangereden werd in de Verhaegenstraat door een vrachtwagen en ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht.

De actie zal doorgaan aan het kruispunt waar de fietsster vorige week werd aangereden, omstreeks 15u30. Het collectief 1060/0 is naar eigen zeggen verontwaardigd over de tragische aanrijding die heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 november. “Zelfs indien de jongedame niet meer in levensgevaar is, zal ze nog hevig getekend zijn, en dit voor de rest van haar leven.”

Het collectief vindt naar eigen zeggen dat vrachtverkeer niet getolereerd kan worden in dichtbevolkte gebieden zoals laag Sint-Gillis. “Een vrachtwagen met zulke afmetingen heeft niets te zoeken in een smalle, drukke straat met een kleuterschool en een drukbezocht plein. Stad Brussel heeft vrachtwagens van meer dan 7,5 ton al verboden in het stadscentrum. Het wordt tijd dat dit verbod wordt uitgebreid naar de wijk-zones en in het bijzonder naar schoolomgevingen en crèches.”

Veiligheidsrijbewijs

De stad London besliste recent dat zware vrachtwagens verplicht veiligheidsmaatregelen moeten nemen om komaf te maken met de dode hoek, in het bijzonder de “Direct Vision Standard”, en een speciaal veiligheidsrijbewijs voor iedereen die met een vrachtwagen van meer dan 12 ton de stad binnen wil. Deze maatregelen moeten volgens het collectief zo snel mogelijk verplicht worden in het Brussels Gewest.

Zwart punt

“Onafhankelijk van de verantwoordelijkheid van de chauffeur en de fietser blijft het zo dat dit kruispunt enorm gevaarlijk en stresserend is voor alle zwakke weggebruikers van de wijk, en in het bijzonder voor ouders met hun kinderen”, menen de participanten. “Er zijn niet minder dan twee scholen, een kinderdagverblijf, een circusschool en een groot openbaar plein in de directe buurt van dit befaamde zwarte punt van onze gemeente. De enige oplossing die het autoverkeer hier significant kan verminderen is het omvormen van dit kruispunt in een voetgangerszone waar enkel het openbaar vervoer kan passeren. Dit soort van maatregel is aanbevolen binnen het kader van het GoodMove plan.”

Op 15 november houdt de groep actie om de eisen kracht bij te zetten. De groep staat naar eigen zeggen wel open voor dialoog met de bevoegde instanties.