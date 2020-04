Burgerbewegingen vragen meer plaats op straat: “Je kan niet eens veilig over het voetpad lopen” JCV

17 april 2020

15u22 0 Brussel De roep om meer plaats te voorzien voor voetgangers en fietsers in Brussel klinkt steeds luider. Burgerbewegingen zoals 1210/0 roepen op om straten autoluw te maken. Het Brussels Gewest lanceerde daarvoor een oproep en alvast enkele gemeente reageerden enthousiast.

Sint-Joost-ten-Node staat bekend als de meest dichtbevolkte gemeente van het land. Andere kenmerken zijn de smalle straten en een groot gebrek aan groene ruimte. De plaatselijke burgerbeweging 1210/0 pleit ervoor om hier meer ruimte te voorzien. “De voetpaden zijn hier heel smal dus als je met twee gezinnen elkaar wil kruisen en de afstandsregels wil respecteren, eindigt er vaak een gezin op straat”, zegt Clara Vanmuysen van 1210/0. “Dit is gevaarlijk, daarom vragen we dat er meer autoluwe ruimtes komen. We hebben hier ook enkele grote assen zoals de Koningsstraat of de Leuvensesteenweg. Daarvan zou een deel vrijgemaakt kunnen worden voor fietsers en voetgangers.”

Meer ruimte zou het alvast gemakkelijker maken om veilig over straat te wandelen. “We zien aan de winkels dikwijls lange wachtrijen”, zegt Vanmuysen. “Daar kan je nauwelijks op een veilige manier voorbij. Het is zeker niet onze bedoeling dat de mensen nu massaal op straat zouden komen omdat er meer plaats is, maar het moet mogelijk zijn om de social distancing te respecteren. We zullen nog een tijdje in deze situatie zitten, dus we moeten hiermee op een zo goed mogelijke manier leren omgaan.”

Enthousiaste gemeenten

De gemeente Sint-Joost-ten-Node zelf toonde zich weinig enthousiast over het idee. In tegenstelling tot het Brussels Gewest. Dat lanceerde al een rondvraag bij de gemeenten om extra woonerven en autoluwe straten in te richten. Vanuit de gemeenten Anderlecht, Jette en Watermaal-Bosvoorde kwamen daarop al enthousiaste reacties, al is het nog te vroeg om concrete projecten aan te duiden.

Aan de Vijvers van Elsene werden deze week al bloembakken geplaatst om een deel van de wegen errond autoluw te maken. Alleen bewoners mogen er nog met de wagen komen. Zulke projecten moeten nu navolging krijgen in de rest van Brussel. Het akkoord van de betrokken gemeente is hier wel telkens voor nodig.

Naast autoluwe zones is er ook de mogelijkheid om woonerven in te richten. In een woonerf is de maximumsnelheid voor wagens beperkt tot 20 kilometer per uur en hebben fietsers en voetgangers absolute voorrang. De auto is er als het ware te gast.

Verschillende aanpakken

Het risico bestaat wel dat de aanpak en het aantal woonerven en autoluwe zones sterk zal verschillen van gemeente tot gemeente. Zo was er al het idee om aan de Ninoofsepoort een autoluwe zone in te richten langs het kanaal. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek hield dat echter tegen, in akkoord met de korpschef van de politie, omdat er te weinig agenten zijn om toezicht te houden op de coronamaatregelen in die zone.