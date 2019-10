Burgerbeweging Agora loot 6.000 adressen voor samenstelling eerste burgerassemblee SZM

16 oktober 2019

17u52

Bron: belga 0 Brussel Burgerbeweging Agora heeft woensdag haar eerste loting gehouden voor de samenstelling van haar burgerassemblee, dat door hun verkozen parlementslid Pepijn Kennis wordt vertegenwoordigd in het Brussels Parlement. Er werden 6.000 adressen geselecteerd die binnenkort een uitnodiging in de bus ontvangen om vanaf 2020 deel uit te maken van het assemblee van 89 personen.

De snelste manier om een burgerloting te organiseren, is op basis van het bevolkingsregister, maar enkele wettelijke beperkingen maakten dat niet mogelijk voor Agora. Er werd daarom gekozen voor een adresloting op basis van de openbare gegevens van de Urbis-database. Deze bevat alle straten en huisnummers, maar geen busnummers.

Info over het aantal mensen die op het adres wonen of de echte bestemming van het gebouw is er niet. Daarom werden nog enkele statistische parameters toegepast om de geschatte inwoners per gebouw te bepalen. Een willekeurig en uniek getal zette vervolgens het geautomatiseerd proces in gang en zo werden 6.000 adressen geselecteerd.

“Vrijwilligers brengen nu de 6.000 brieven rond”, zegt Pepijn Kennis. “Met de unieke code op de brief kunnen ze zich online of telefonisch inschrijven. Nadien gaan we de quota van gender, leeftijd en opleidingsniveau toepassen om een representatieve groep voor de Brusselse bevolking te verkrijgen. Indien de groep niet representatief genoeg is, nemen we contact op met middenveldorganisaties of mensen nog van deur tot deur bereiken.”

Agora zal een pool van 178 burgers samenstellen. Hieruit vormen telkens 89 mensen de burgerassemblee. Het is de bedoeling om elke zes maanden de helft van de assemblee voor de helft te vernieuwen. Daarnaast willen ze ook elk anderhalf jaar een loting houden. Vergelijkbare initiatieven tonen een aanvaardingspercentage van ongeveer 3 procent wanneer individuen alleen per brief worden gecontacteerd. Dit verklaart waarom er 6.000 contactpersonen worden gecontacteerd.

Iedereen die mag stemmen op gemeenteraadsverkiezingen mag deelnemen aan de Brusselse Burgerassemblee. Om het antwoordpercentage op de lotingsbrief te maximaliseren, wordt de brief in vijf talen verstuurd: Nederlands, Frans, Engels, Turks en Arabisch. Het wordt alleszins hard werken voor de leden van burgerbeweging Agora, want in november volgt een eerste ontmoetingsmoment voor het assemblee. Nadien is het de bedoeling dat de assemblee officieel een eerste keer samenkomt op 11 januari en er dan een maandelijkse volksvergadering volgt.

Wat er beslist wordt op de assemblees wordt dan door Pepijn Kennis voorgedragen in het Brussels parlement. Hij zal zelf niet tussenkomen of deelnemen aan de assemblees. Het zijn de leden zelf die elke maand beslissen welke onderwerpen en bevoegdheden onder de loep genomen worden. Agora zal wel experten en actoren vanop het veld aanleveren om de onderwerpen met de burgers te bespreken.