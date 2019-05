Burgerbeweging 1030/0 zet knuffels op Helmetsesteenweg SZM

28 mei 2019

16u42 0 Brussel Burgerbeweging 1030/0 heeft vandaag in Schaarbeek actie gevoerd voor een veiliger verkeer. Samen met enkele kinderen plaatsten ze knuffelberen op straat. Afgelopen vrijdag werd er nog een kleuter aangereden toen die met haar moeder het zebrapad overstak. Het meisje brak haar been.

De kleuter die aangereden werd in de Helmetwijk, kwam er gelukkig enkel met een gebroken been vanaf. Maar voor collectief 1030/0 moet burgemeester Clerfayt niet wachten tot er opnieuw verkeersdoden vallen in Brussel. “De wegen moeten nu aangepast worden", klonk het bij de actievoerders. De kinderen van de basisscholen Heilige Familie en Champagnat voerden dinsdagochtend dan ook een symbolisch actie aan de Helmetsesteenweg. Ze plaatsten knuffels aan de groene hekken langs het voetpad om het onveiligheidsgevoel aan te kaarten.

Burgercollectief 1030/0 vraagt aan de gemeente Schaarbeek om van de Helmetsesteenweg een straat te maken waar kinderen veilig van en naar school kunnen gaan, of het nu te voet is of met de fiets. “Wij willen dat de gemeente snel werk maakt van een echt mobiliteitsplan voor heel Schaarbeek en van verkeersluwe wijken waar voetgangers, fietsers en andere actieve weggebruikers eindelijk de ruimte krijgen die ze verdienen,” aldus burgerplatform 1030/0