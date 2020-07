Burgemeester Vorst na criminele afrekening: “We moeten praten over legalisering van cannabis” Stephanie Romans

06 juli 2020

17u49 0 Brussel De burgemeester van Vorst ziet de legalisering van cannabis als een oplossing voor de aanhoudende drugshandel in zijn wijk. Na de afrekening op het Orbanplein, vindt hij het tijd voor een discussie over de handel marihuana. “Repressie helpt niet genoeg.”

Burgemeester Stephane Roberti (Ecolo) ontkent het niet: de drugshandel op het Orbanplein is een probleem. De dodelijke schietpartij van afgelopen weekend maakt dat pijnlijk duidelijk. “We weten dat er dealers actief zijn op het plein”, zegt hij. “De politie controleert daar en treedt repressief op. Dat is goed. Maar tegelijk stel ik vast: het is niet genoeg.”

Robert is ervan overtuigd dat arrestaties alleen de drugsbendes niet wegjagen. “Zodra de politie dealers oppakt, hebben bendes alweer nieuwe jongeren gerekruteerd”, zegt hij. “We moeten dus méér doen dan alleen maar straffen.”

Jongeren beschermen

Een van de oplossingen: legalisering van cannabis. “Ik denk dat we de criminelen zo de wind uit de zeilen nemen. Als wij de markt regulariseren via legale verkopers, stort de markt voor misdadigers in”, denkt hij. “Als we zo onze jongeren beschermen, moeten we daar minstens over nadenken. Anders valt onze jeugd steeds opnieuw in de klauwen van criminele bendes.”

Een politiebron zegt anoniem aan onze redactie dat patrouilleren in de wijk rond het Orbanplein moeilijker is geworden door de inrichting van wegversperringen. Die bracht de gemeente aan in de buurt om speelstraten te creëren. “Juist om criminaliteit tegen te gaan”, zegt Roberti. “We willen dat de bewoners de wijk weer opeisen. Natuurlijk heb je altijd voor- en tegenstanders. Ik geef toe dat het nog niet helemaal werkt zoals we gehoopt hadden. De speelstraten worden nog te weinig gebruiken. Dat wil ik binnenkort oplossen door speeltoestellen te plaatsen. Als er iets te spelen valt, zullen de kinderen dat ook doen. Dan is er geen plaats meer voor drugsdealers.”

Aantrekkelijk

Verder pleit Roberti voor een betere samenwerking tussen sociale diensten, politie en de gemeente. “We moeten zorgen dat jongeren niet meer willen dealen”, zegt hij. “Nu vinden ze vaak moeilijk werk. Er is discriminatie op de arbeidsmarkt ... Dan is dealen voor sommigen helaas een aantrekkelijke oplossing.”

De burgemeester zegt dat hij in oktober een ronde tafel wil samenstellen met alle betrokken actoren, waaronder jeugdwerkers, sociale organisaties en politie. Hij zal dat morgen voorstellen op de gemeenteraad.