Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir in quarantaine JMBB

12 oktober 2020

15u42 0 Brussel Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node en Kamerlid Emir Kir heeft maandagmiddag aangekondigd in quarantaine te gaan na een nauw contact met iemand die positief getest heeft op covid-19.

Emir Kir verduidelijkt dat hij momenteel geen symptomen heeft. Hij zal zijn functie van burgemeester verder uitoefenen via videoconferentie. Die techniek werd ook tijdens de eerste golf van de epidemie gebruikt en werd een tiental dagen gelegen gereactiveerd als gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in de gemeente. Sint-Joost-ten-Node telt in de afgelopen twee weken 698 coronabesmettingen per 100.000 inwoners.

Sms

Burgemeester Kir zegt dat hij om 13 uur een sms ontvangen heeft met de melding dat via het opsporingssysteem vastgesteld werd dat hij nauw contact heeft gehad met iemand die besmet geraakte. “Ik zal mij zo snel mogelijk laten testen zoals het protocol voorziet, en zal de quarantaine respecteren, wat mij er niet van zal weerhouden om verder te werken”, aldus Kir. Volgens hem zijn er geen gevolgen voor de rest van het schepencollege.