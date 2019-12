Burgemeester van Sint-Joost moet voor tuchtorgaan PS verschijnen: “Hij is niet aan proefstuk toe” SVM

13 december 2019

16u02

Bron: Belga 8 Brussel Emir Kir, de socialistische burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, moet voor het tuchtorgaan van de PS uitleg geven over een ontmoeting die hij had met enkele omstreden Turkse burgemeesters. Kir zelf ontkent dat hij het initiatief nam voor de ontmoeting.

De burgemeester van Sint-Joost ontving op 5 december een delegatie van zes Turkse burgemeesters. Twee van hen zijn lid van de MPH, een extreemrechtse partij die dicht bij de organisatie Grijze Wolven staat. De Brusselse PS-federatie keurde de ontmoeting af.

Een partijmilitant heeft nu gevraagd dat het tuchtorgaan van de partij zich over de kwestie zou buigen. "Het is geen gemakkelijke en aangename beslissing, maar binnen onze politieke beweging moet de vereiste overeind blijven dat we weigeren om extreemrechtse ideeën en partijen te banaliseren en te normaliseren en dat het cordon sanitaire strikt nageleefd wordt", zegt de betrokken militant Jeremie Tojerow op Facebook.

“Geen accident de parcours”

Kir is ook niet aan zijn proefstuk toe, zegt Tojerow nog. Kir ontmoette vorig jaar in het Turkse geboortedorp van zijn ouders een MPH-burgemeester. Op sociale media sprak Kir toen zelf van een "aangename ontmoeting".

"Net als een pak andere militanten lijkt het me onmogelijk om die ontmoeting af te doen als een eenvoudig 'accident de parcours' of een inschattingsfout", zegt Tojerow. "Beschouwt mijnheer Kir zich in de grond nog als een lid en mandataris van de PS en onderschrijft hij de waarden, regels en logica van de partij nog? Ik ben ervan overtuigd dat velen denken dat zijn gedrag het tegenovergestelde doet vermoeden."

Emir Kir zegt dat hij bereid is om tekst en uitleg te geven aan het tuchtorgaan van de PS. "In tegenstelling tot wat men zegt heb ik die burgemeesters niet uitgenodigd. Mijn kabinet kreeg van de vereniging van Turkse steden de vraag om een delegatie te ontmoeten”, luidt zijn verdediging.