Burgemeester Philippe Close (PS) blijft na heisa rond klimaatbetoging achter politie staan: “Iedereen was gewaarschuwd” SHVM

14 oktober 2019

18u56

Bron: Bruzz, Eigen berichtgeving 1 Brussel Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zegt dat het politieoptreden tijdens de klimaatbetoging van afgelopen zaterdag noodzakelijk was. Volgens hem doet de politie haar werk goed.

Vanmorgen hield Close samen met schepen van Klimaat Benoit Hellings een vergadering om de situatie die zich voordeed tijdens de klimaatbetoging van zaterdag te bespreken. Na de betoging van Extinction Rebellion ontstond heel wat heisa rond de aanpak van de politie doordat ze geweld gebruikten. Zowel de politie als de burgemeester kwamen onder vuur te liggen.

Speciale middelen

Close blijft naar eigen zeggen achter zijn agenten staan. Volgens de commissaris was dat optreden noodzakelijk en Close volgt hem daarin. De betoging was in eerste instantie niet toegelaten, maar de burgemeester tolereerde deze toch zo’n vier uur. Close gaf de politie het bevel om het Koningsplein te ontruimen, maar de betogers weigerden te vertrekken, waardoor de politie zich genoodzaakt voelde om speciale middelen te gebruiken, zegt hij. De burgemeester blijft erbij dat de betogers op voorhand gewaarschuwd werden, al zijn er activisten die dat ontkennen.

De woordvoerster van de burgemeester Maïthé Van Rampelbergh liet weten dat Close aan tafel zal zitten met enkele klimaatbetogers. Op die manier wil hij duidelijke afspraken maken met hen.