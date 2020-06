Burgemeester na feest aan Flageyplein: “Elsene mag niet de openluchtdiscotheek van het land worden” JCV

21 juni 2020

13u14 0 Brussel Elsens burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) is misnoegd na de openluchtfeestjes op en rond het Flageyplein dit weekend. Hij wil daarom vandaag al meer politie op het plein. “Maar dit is geen lokaal probleem, een deel van de samenleving lapt de regels aan zijn laars”, zegt hij.

Zaterdagavond verzamelden honderden jongeren op en rond het Flageyplein in Elsene om er verder te feesten na de sluiting van de cafés. Dat gebeurde eerder al de hele week, maar zaterdagavond was er door het weekend en het mooie weer nog meer volk op het plein. Opnieuw moest de politie tussenkomen om iedereen te vragen om naar huis te gaan.

Elsens burgemeester Christos Doulkeridis is ontzet over de bijeenkomsten. “Dit is onaanvaardbaar, zowel voor mij als voor de buurtbewoners”, zegt hij. “Elsene mag niet de openluchtdiscotheek van het land worden. De regels die er zijn, moeten nageleefd worden. Daarom komt de politie ook tussen. We voorzien daarom vanaf zondag meer agenten op het plein om er voor te zorgen dat de regels nageleefd worden. Eventueel gaan we ook over tot sancties.”

Betere communicatie

Doulkeridis waarschuwt wel voor een hellend vlak. “Als we harder optreden, zal het probleem zich nog meer verplaatsen”, zegt hij. “Dat zagen we zaterdag ook toen de jongeren zicht verplaatsten naar Ter Kameren of naar de Vijvers van Elsene toen de politie hen het plein liet verlaten. Dit is geen lokaal probleem. Het gaat erom dat een deel van de maatschappij het niet langer nodig vindt om de regels te volgen en feest wil vieren. Net zo goed kan dit voorkomen in Etterbeek of Sint-Gillis.”

De burgemeester wil daarom ook federaal maatregelen zien. “Uit de lockdown komen gaat heel moeilijk, dat zien we hier”, zegt Doulkeridis. “Misschien moet de nationale veiligheidsraad opnieuw nadenken over het sluitingsuur van de cafés, want we zien daar nu negatieve bijwerkingen van. Het is ook belangrijk dat de federale overheid beter communiceert over de noodzaak van de regels, want die boodschap wordt nu duidelijk niet door iedereen begrepen.”