Burgemeester Moureaux (PS) reageert op zinloos geweld tegen brandweer: “Absoluut onacceptabel” Stephanie Romans

27 augustus 2020

12u09 0 Brussel De burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, reageert verontwaardigd op de aanval van brandweermensen bij een interventie in haar gemeente. De burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, reageert verontwaardigd op de aanval van brandweermensen bij een interventie in haar gemeente. Jongeren gooiden glazen flessen van het dak toen de brandweer een brandende vuilcontainer kwam blussen. “Zo’n gedrag kunnen we niet aanvaarden.”

Burgemeester Catherine Moureaux wil snel meer duidelijkheid over de agressie tegen brandweerlui die donderdagnacht opgeroepen werden voor een brandende container in de Mahatma Gandhistraat. De brandweer vreest dat de jongeren het gemunt hadden op de hulpdiensten en de vuilnisbak expres in brand staken. “De politie onderzoekt dat. Hopelijk hebben we snel meer duidelijkheid”, zegt Moureaux via haar woordvoerder Rachid Barghouti.

“Hoe dan ook: de brandweer heeft onze steun. Het is onaanvaardbaar dat brandweermensen 's nachts, tijdens een interventie, te maken krijgen met agressie”, aldus Barghouti.

“Moureaux zal in gesprek gaan met de politie en bekijken welke maatregelen eventueel nodig zijn. Brussels staatssecretaris, Pascal Smet (one.brussels - sp.a) - bevoegd voor brandbestrijding - vraagt de burgemeester van Molenbeek en de politiezone “om alles in het werk te stellen om de veiligheid van onze hulpverleners te verzekeren, zeker tijdens hun interventies”, tweet hij. “Dit moet sterk worden veroordeeld. De brandweerlieden verdienen ons respect.”