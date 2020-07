Burgemeester Close (PS) reageert op (eigen) beslissing rond Zuidfoor: “Maandenlang gevochten” JMBB

28 juli 2020

10u47 3 Brussel Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft deze ochtend in La Première zijn beslissing om de Zuidfoor te annuleren verder toegelicht. “Ik begrijp hun woede.”

“We hebben er alles aan gedaan om de Zuidfoor te laten plaatsvinden,” reageert hij. “We hebben een extreem strikt protocol tot stand gebracht om de foor te beheren, maar helaas zijn er de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de terugkeer van de epidemie waar we rekening mee moeten houden.” Meer dan honderd foorfamilies worden rechtstreeks getroffen. Voor velen van hen hangt er op financieel vlak heel veel af van de Zuidfoor, die elk jaar rond de één miljoen bezoekers trekt. “We gaan bekijken hoe we de foorkramers kunnen vergoeden. De stad gaat daaraan werken. Maar we hopen dat er ook vanuit andere overheden steun komt.”

Tweedeling

Deze namiddag zit Close samen met de foorkramers. Had Close niet gewoon al eerder de foor moeten afgelasten zodat hij de kramers deze bittere lastminutepil had kunnen sparen? “We vechten al maandenlang voor meer activiteiten en aantrekkelijkheid voor onze stad. Als burgemeester moet ik beslissingen nemen, ook als ze extreem moeilijk zijn. Het is altijd gemakkelijk om het gewoonweg niet te doen, maar als burgemeester heb ik altijd gevochten voor de Zuidfoor, ook omdat we er economisch opnieuw bovenop moeten komen.”

Waarom kan de Zuidfoor niet plaatsvinden als alle maatregelen en voorschriften strikt gevolgd worden? “Ik begrijp hun woede, maar mijn werk bestaat er ook in om de moeilijke beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te volgen. Die tweedeling tussen attractieparken en kermissen, moet men mij toch eens uitleggen”, klinkt het.