Burgemeester Close houdt vergadering over klimaatbetoging Extinction Rebellion SHVM

14 oktober 2019

Brussels schepen van Klimaat Benoit Hellings (Ecolo) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) komen maandagochtend samen om de klimaatbetoging van afgelopen zaterdag te bespreken. Dat bevestigt de woordvoerster van de burgemeester Maïthé Van Rampelbergh. Tijdens de actie kwamen allerhande verhalen en foto's naar boven van de organisatoren die beweren dat de politie te hard optrad. "Dit geweld vormt een serieuze vraag die antwoorden verdient", zegt Hellings.

De klimaatbetoging van afgelopen zaterdag verliep niet vreedzaam. Zo’n 435 mensen werden opgepakt. Op sociale media doken er heel wat verhalen op over de hardhandige aanpak van de politie, al beweren de agenten dat ze eerst dialoog proberen aan te gaan alvorens iemand aan te houden. Burgemeester Close en schepen Hellings zitten in navolging van de betoging vandaag samen.

Pijnlijk moment

Hellings legt voornamelijk de focus op het politieoptreden. Hij veroordeelt de handelingen die de politie uitvoerde tijdens de klimaatbetoging. “Gisteren bezetten activisten van Extinction Rebellion het Koninklijk Plein op vreedzame wijze gedurende vier uur als onderdeel van een civiele ongehoorzaamheidsactie”, schrijft Hellings op zijn Facebookpagina. “Tijdens deze spontane, en dus ongecoördineerde demonstratie door de politie, vonden er gewelddadigheden plaats waaronder het gebruik van peperspray en mishandeling met wapenstokken.”

Daarnaast vindt hij dat de toekomstige klimaatgebeurtenissen, en andere evenementen in Brussel, moeten functioneren als de 21 vorige evenementen: met vreugde, vraag en respect. “Dit geweld vormt een serieuze vraag die antwoorden verdient. Ik heb afgesproken om deze ochtend met burgemeester Close samen te zitten. De politieofficiers zullen alle aspecten van dit pijnlijke moment verder analyseren.”

Keuze

Ook gemeenteraadslid Liesbeth Temmerman (Groen) geeft blijk van verontwaardiging. “Het onderdrukken van een actie, of het nu plaatsvindt in of buiten de neutrale zone van Brussel, is een keuze, geen verplichting. Het is nooit een verplichting, en het is belangrijk om dat te verduidelijken”, zegt ze.