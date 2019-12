Buitenspeeldag aan centraal station tegen besparingen bij jeugdbewegingen JCV

04 december 2019

17u11 0 Brussel Jongeren van verschillende jeugdbewegingen hebben voor het Centraal Station in Brussel een buitenspeeldag gehouden tegen de geplande besparingen in de jeugdsector. Het plein voor het centraal station werd ingepalmd door allerlei spelletjes en speeltuigen.

Met hun actie willen de jongerenverenigingen benadrukken dat er ook in hun sector bespaard wordt. “Ook bij ons gaat het om 3 procent besparingen”, zegt Mathijs Wouter van Globelink, een van de deelnemende verenigingen. “Die zijn voor de jeugdsector onder de radar gebleven. En dat terwijl er steeds meer van ons gevraagd wordt terwijl we minder geld krijgen. Daarbovenop willen we onze solidariteit tonen met de rest van het middenveld, waar sommigen nog harder getroffen worden.”

Spelen

Op het Europaplein werden daarom door een 200-tal kinderen en jongeren spelletjes gespeeld. “Het is ludiek bedoeld, maar de aanleiding is wel ernstig”, zegt Wouters. “Maar we dachten: we gaan tonen waar we goed in zijn, en dat is spelen. Zo kunnen we toch een signaal geven dat we niet akkoord zijn met de besparingen”

De actie past binnen de week van het VuurWerk, waarbij vakbonden en middenveldorganisaties een week lang actie voeren tegen het beleid van de nieuwe Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA). De buitenspeeldag is een initiatief van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en wordt ondersteund door onder meer Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro Brussel, FOS Open Scouting, Globelink en De Ambrassade.