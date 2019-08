Buitenring volledig versperd in Anderlecht na dodelijk ongeval met voetganger: hele ochtend hinder tvc JCV

08 augustus 2019

06u48

Bron: Belga 112 Brussel De Brusselse Buitenring (R0) is volledig versperd ter hoogte van Anderlecht na een ongeval waarbij een voetganger werd aangereden en om het leven kwam. Dat meldt de federale politie. Het voertuig reed daarna tegen het portiek van de verkeerssignalisatie waardoor het bord op het wegdek gevallen is. Het is aanschuiven vanaf Groot-Bijgaarden en ook op de E40 vanuit Gent laat de hinder zich al voelen. Het Vlaams Verkeerscentrum en de politie raden aan de omgeving te vermijden.

Het ongeval vond omstreeks 05.30 uur plaats toen een voetganger om een onduidelijke reden de Buitenring overstak. De voetganger werd aangereden door een voertuig en overleed ter plekke. Die wagen botste daarbij tegen het portiek van de verkeerssignalisatie, waardoor het bord op het wegdek terechtkwam. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Hij is in shock overgebracht naar het ziekenhuis.



Door het ongeval is de Buitenring volledig versperd. Het portiek zal moeten opgeruimd worden voor het verkeer kan hernemen. De hinder zal de hele ochtendspits duren, zo meldt de federale politie.

Aan de westkant van Brussel gooit de versperde buitenring in Anderlecht de ochtendspits volledig in de war: stilstaand verkeer, en dus hoge wachttijd, op de #R0 richting het zuiden. Maar ook moeizaam, druk verkeer op de onderliggende wegen in de wijde omgeving! pic.twitter.com/lDNYkPpef0 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Omleiding

Zowel de politie als het Vlaams Verkeerscentrum raden aan de omgeving te vermijden. Alle verkeer moet de Buitenring verlaten via uitrit 15 (Neerpede) en via de Binnenring de omleiding volgen tot oprit 16 Anderlecht-Zuid (Erasmus), waar het verkeer opnieuw de snelweg op kan. Ook op die omleidingsroute staan rond 8 uur al files.

Wie vanuit het knooppunt Groot-Bijgaarden de E19 richting Bergen en Charleroi wil bereiken, doet dat best via de Binnenring, net als wie vanuit Groot-Bijgaarden de E429 naar Halle wil rijden. Ook wie vanuit de knooppunten Machelen en Strombeek-Bever de E19 richting Bergen en Charleroi wil bereiken, volgt best de Binnenring.