Bruut geweld tegen politie: ook tweede aanhouding bevestigd door raadkamer Wouter Hertogs

27 mei 2020

16u36 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de man die vorige week woensdag zou hebben geprobeerd om een arrestatie te verijdelen in Anderlecht. De politievakbond plaatste een filmpje van het incident online om de moeilijke werksituatie in de gemeente aan te kaarten.

De man die vandaag voor de raadkamer moest verschijnen, werd vorige week door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor weerspannigheid in bende. De man zou geprobeerd hebben om de arrestant te bevrijden door aan zijn benen te trekken. De raadkamer bevestigde vandaag het aanhoudingsmandaat, waardoor de man nog minstens een maand in de cel moet blijven.

Maandag besliste de raadkamer al om de aanhouding te bevestigen van de man die bij het incident zelf werd opgepakt. Hij werd toen in de boeien geslagen omdat hij kort voordien gewapend met een mes een diefstal zou hebben gepleegd.

Intussen loopt het onderzoek naar de tumultueuze arrestatie verder. Op het filmpje was onder andere te zien hoe een van de omstanders een trap vol in het gezicht gaf aan een van de politiemensen. Die hield er een hersenschudding en een gebroken neus aan over.