Brusselse zwanze tijdens 711de Meyboomviering

09 augustus 2019

18u25 0 Brussel De enige echt Meyboom is vandaag in Brussel geplant voor 17 uur. Daarmee behoudt de hoofdstad de eer om volgend jaar weer een Meyboom te planten voor de 712de keer. Dat ging vandaag gepaard met de typisch Brusselse zwanze. “Het is hier een fantastische sfeer, iedereen is welkom en we nemen onszelf niet te serieus, dat is de Brusselse mentaliteit”, zegt burgemeester van Brussel-Stad, Philippe Close (PS).

Op het kruispunt van de Zandstraat en de Broekstraat werd vandaag door de Buumdragers met succes de 711de Meyboom geplant. Die boom wordt naar jaarlijkse traditie op 9 augustus voor exact 17 uur geplant, als dat niet gebeurt dan krijgt Leuven die eer.

Traditie

De traditie van de Meyboomplanting gaat terug tot 1213. Toen ontstond er een geschil tussen Leuven en Brussel op de trouw van een half Leuvens en half Brussels koppel. De Leuvenaars waren bijna gewonnen bij een veldslag, maar de gezellen van Sint-Laurentius, die de stadswallen bewaakten, kwamen ertussen en hebben de Leuvenaars verjaagd. Daarom heeft de Hertog van Brabant de gezellen van Sint Laurentius het voorrecht gegeven om ieder jaar op 9 augustus een Meyboom te planten voor 17 uur. Als ze daar niet in slaagden, dan ging die eer naar Leuven.

Zoals elk jaar werd het feest ingezet door eerst de boom te gaan kappen in Ter Kamerenbos om 8 uur. Na een ronde door Brussel kwam de boom aan op de Grote Markt om 14.30 uur, waar hij dan naar het kruispunt van de Zandstraat en de Broekstraat gedragen werd en om 16.45 in de grond stond.

Brusselse Zwanze

Bij die Meyboomplanting ontbreekt de Brusselse zwanze niet. “Het is een moment vol met ambiance, voor iedereen”, zegt Close. “Zo zie je dat Brussel beweegt en dat er samen kan worden gefeest, zonder dat niemand zich al te serieus neemt.”

Ook voor schepen van Cultuur Delphine Houba is dit een belangrijk moment dat gekoesterd moet worden. “Je ziet hier groot en klein samen en je voelt ook echt die gezellige en familiale sfeer.” Houba benadrukt ook de rol van de vrouwen tijdens de Meyboomplanting. “In 1831 wouden de mannen niet echt meer voortgaan met de folklore en het zijn toen de vrouwen die erop hebben gestaan dat het wel zou gebeuren.”

Voor Patrick Andres en zijn vrouw is dit een jaarlijkse traditie. “Ik ben geboren en getogen in Brussel dus als Brusselaar is het mijn plicht om de Meyboomplanting te vieren”, zegt Patrick. “Brussel is een bruisende stad en de viering is ook een knipoog naar de populistische wijk, hiermee zeggen we: welcome in Brussels.”

