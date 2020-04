Brusselse zorgcentra kregen afgelopen weken 1 miljoen mondmaskers: “Maar dat is niet voldoende” SHVM

09 april 2020

13u19 0 Brussel De voorbije drie weken hebben de Brusselse zorgcentra 1 miljoen mondmaskers ontvangen van Iriscare, de organisatie die gaat over zowat alles wat de Brusselse zorg aanbelangt. Toch volstaan de eerste verdelingen niet. Iriscare roept daarom alle instellingen op om te proberen zelf mondmaskers te bestellen bij hun leveranciers.

Afgelopen woensdag verdeelde Iriscare voor de derde week op rij mondmaskers en beschermende jassen in de Brusselse zorginstellingen. Deze keer ging het om 280.000 chirurgische maskers, 11.000 FFP2-maskers, 3.000 jassen en 1.500 gezichtsmaskers. Daarnaast verdeelde Iriscare nog 40.000 stoffen mondmaskers die geproduceerd worden door de mensen van de beschutte werkplaats Travie en talloze andere vrijwilligers.

In totaal werden nu een miljoen mondmaskers verdeeld in rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, thuishulpdiensten, centra voor gezinsplanning en daklozencentra. Ook de thuiszorg en de verloskundigen werden daarbij niet over het hoofd gezien.

Niet voldoende

“Deze eerste verdelingen volstaan echter niet om volledig tegemoet te komen aan de vraag in Brussel”, klinkt het bij Iriscare. Daarom roept Iriscare alle instellingen op om te proberen zelf mondmaskers en andere beschermingsmiddelen te bestellen bij hun leveranciers of via de federale regering.

Paaseieren

Woensdag kregen de zorgcentra naast alle beschermingsmateriaal zo’n 1.400 kilo paaseieren, geschonken door de Delhaize Groep. “Wij willen ook de Delhaize Groep bedanken voor die gulle gift”, stelt Tania Dekens, de leidend ambtenaar van Iriscare. “We zullen deze eieren uitdelen aan onze instellingen en hun bewoners. Ook al gaat het om een klein gebaar, toch hopen we dat dit enige troost kan bieden in deze moeilijke situatie.”

Ook Delhaize Groep zelf is enthousiast over de samenwerking: “Wij willen de ouderen een hart onder de riem steken met deze paaseitjes. Kwetsbare personen hebben meer dan ooit nood aan dergelijke attenties om het moreel hoog te houden”, klinkt het bij Delhaize Groep.