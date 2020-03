Brusselse zangeres dient klacht in voor ‘coronagrap’ Uberchauffeur: “Hij zei dat hij besmet was en dat we onmiddellijk naar het ziekenhuis moesten. Psychopaat” SHVM

04 maart 2020

16u00 0 Brussel De Brusselse zangeres JoBee heeft klacht ingediend bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene nadat een Uberchauffeur haar wijsmaakte dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis moesten. De chauffeur had volgens hem net een besmet persoon naar het ziekenhuis vervoerd. “Dit is een psychopaat”, vertelt ze.

Zangeres JoBee bestelde afgelopen zondag om 2 uur een Ubertaxi die haar weer veilig thuis zou brengen. Althans, dat was de bedoeling. Maar dat plan verliep niet zoals verwacht. “De bestuurder begon zich halverwege de rit zeer vreemd te gedragen”, begint JoBee haar verhaal. “Plots zei hij: ‘Ik heb net een Italiaanse man van de luchthaven naar het Sint-Pietersziekenhuis vervoerd omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus’. Ik dacht: ‘What the hell?’ Vervolgens begon hij dramatisch gedrag te vertonen. ‘Misschien ben ik ook wel besmet!’, riep hij.”

“Op dat moment belde iemand de man op”, gaat JoBee verder. “Deze ‘grap’ was dus met voorbedachte rade aangezien hij samenwerkte met iemand. Hij nam de telefoon op en riep: ‘Wat?! Wat?!’, en richtte zich daarna weer tot mij. Hij vertelde me dat hij net een arts uit het Sint-Pietersziekenhuis aan de lijn had. ‘De politie is er ook aanwezig’, zei hij. ‘De Italiaan heeft het coronavirus!’”

Joker

“Toen zag ik al red flags: niet dat het om een grap ging, maar dat ik me in een gevaarlijke situatie bevond. Hij zei me dat de dokters van het ziekenhuis hem verplicht hadden om zich meteen met mij naar het ziekenhuis te begeven. Hij annuleerde mijn rit en reed in volle snelheid voorbij mijn woning. Ik waande me in een horrorfilm. Toch probeerde ik niet te veel te panikeren. Ik dacht: ‘Als deze man echt een besmet persoon vervoerd heeft, dan moeten we inderdaad echt naar het ziekenhuis’.”

Toch begon er bij JoBee een belletje te rinkelen. “Ik was sprakeloos en ik wist niet wat er gebeurde. Maar ik dacht: ‘Als dat echt het geval was, zou de politie ons komen ophalen’. Hierna vroeg ik ettelijke malen om de wagen te stoppen en me te laten uitstappen. Na een paar minuten rijden, remde hij heel abrupt en maakt hij een U-bocht in volle snelheid. ‘Haha, het is een grap!’, lachte hij heel ongecontroleerd. Hij deed me wat denken aan The Joker. Meteen dacht ik: ‘Deze man is een psychopaat.’ En toen realiseerde ik me dat ik mogelijk in gevaar was. Met die gedachte in mijn hoofd begon ik te roepen en vroeg ik hem om zijn wagen meteen te stoppen en zei ik dat ik de politie zou bellen als hij bleef doorgaan.”

Ninja

De Uberchauffeur besluit zijn route verder te zetten, deze keer wél richting JoBee’s woning. “Eindelijk aangekomen, stopte hij de wagen en sprong ik eruit. Ik leek wel een ninja. Op straat begon ik meteen te roepen. De halve buurt werd wakker van m’n geschreeuw en mensen liepen naar me toe om me te helpen. De chauffeur lachte me verder uit in zijn wagen. ‘Jij bent hier de gekke. Je hebt gewoon geen gevoel voor humor’, smaalde hij.

“Toen ik de straat uitwandelde, voelde ik me weer vrij.” Nadat ze van de shock was bekomen, besloot de zangeres om de volgende ochtend naar het politiekantoor te stappen en klacht in te dienen tegen de chauffeur.

Maar ook Uber zal eraan moeten geloven. “Het is toch niet normaal dat Uber niet meteen ingrijpt als ik hen erop aanspreek? Uber staat voor veiligheid.”

Ontvoering

“Dit is pure horror. Gelukkig heeft hij me niet aangeraakt. Maar hier kon ik een hartaanval van krijgen. Ik bekijk dit zeker als een poging tot ontvoering. Nooit had ik kunnen geloven dat iemand zo’n grap zou uithalen over zoiets serieus”, besluit JoBee.

De man in kwestie zal nog door de politie verhoord worden.