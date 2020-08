Brusselse zangeres Alo Wiza (28) trekt carrière op gang met nieuwe single ‘Diamonds’ Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

17u02 1 Brussel De Brusselse artieste Alo Wiza (28) heeft met ‘Diamonds’, een single die ze opnam in de Verenigde Staten, nieuw werk klaar.

Het levenstraject van Alo Wiza is best wel uniek. Ze werd geboren in het Franse Aix-en-Provence als kind van een Belgische moeder en een Afro-Amerikaanse vader. Tot haar achttiende vertoefde ze in gesloten gemeenschappen in vijftien verschillende landen. Daarna kwam ze alleen in de wijde wereld terecht. Ondertussen woont ze al acht jaar in Brussel, maar ze vliegt vaak over en weer naar de States. Daar nam ze bij producer Lane Johnson nieuw werk op. Vorig jaar schreef ze haar eerste nummers. “In Florida heb ik ook de clip voor ‘Diamonds' opgenomen”, vertelt ze.

Ook dit keer schreef de talentvolle jonge artieste de tekst zelf. “Diamonds gaat over verloren liefde en niet meer verder willen gaan en loslaten. Maar ook zo lang mogelijk volhouden om het liefdesverdriet te verzachten. Kortom de realiteit begrijpen, maar ze niet volledig accepteren.” De clip werd in vier dagen al 45.000 keer bekeken op YouTube. De volgende single ‘Fabulous’ komt er volgende maand al aan.