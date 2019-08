Brusselse zakenman opgepakt in Brazilië voor dubbele moord JCV

15 augustus 2019

21u32

Bron: Belga 0 Brussel In Brazilië is woensdag een 48-jarige Belgische zakenman aangehouden voor tweevoudige doodslag, zo hebben meerdere lokale media bericht. Buitenlandse Zaken bevestigt donderdag zijn arrestatie, zonder details over zijn identiteit vrij te geven.

“De Braziliaanse autoriteiten hebben contact opgenomen met het consulaat-generaal in Rio de Janeiro om zijn aanhouding te melden”, aldus Nadia Benini van FOD Buitenlandse Zaken. Volgens meerdere Braziliaanse media, die de politie citeren, ontkent de verdachte elke betrokkenheid.

Volgens de krant La Capitale is de verdachte een man die geboren werd in Kinshasa in Congo en opgroeide in Brussel. Hij zou werken voor biergigant AB Inbev.

De dubbele moord die hem wordt aangewreven, werd in februari 2010 gepleegd in de kuststad Condé. De Braziliaanse autoriteiten hebben niet meer details bekendgemaakt over de omstandigheden van deze misdrijven.